Испанский турист в среднем тратит 100 евро в сутки на проживание

Анализ, проведенный порталом HomeToGo, также показал, что в среднем испанцы путешествуют в группах по три человека.

Для сравнения: швейцарцы бронируют туристическое жилье в Испании на более длительный период – 8,8 ночей и тратят 125 евро за ночь. У итальянцев и французов бюджет ниже – 95 евро за ночь, хотя среднее время пребывания такое же – 8,8 ночей, пишет noticia.ru.

Большинство поездок, по данным портала, совершаются в пределах страны, а самые популярные направления – Мадрид, Кадис и Валенсия. При этом в крупных городах наиболее востребованы квартиры и дома, которые выбирает 26% и 25% туристов, соответственно. Сельские дома выбирают 16%.

Один из главных фильтров, которые используют испанские путешественники при поиске жилья, – наличие бассейна. Этот критерий имеет значение для 30%.

Результаты исследования также показали, что испанцы любят брать с собой в путешествия питомцев. 28% пользователей искали жилье, в котором можно останавливаться с домашними животными.