Испанский Twitter негодует из-за цен на Майорке

Среда, 20 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский Twitter негодует из-за цен на Майорке

С приходом лета и увеличением потока туристов многие заведения, расположенные в туристических местах, решают поднять цены.

Отдыхающая на Майорке туристка поделилась на своей странице в Twitter негодованием по поводу завышенных цен на острове. Она прикрепила к посту фото чека из бара в центре Пальмы. За стакан апельсинового сока ей пришлось заплатить 15 евро и еще 6,50 евро - за кока-колу, что значительно выше обычных цен на эти напитки. Фото сопровождается подписью «места, в которые не стоит идти ни при каких условиях», пишет noticia.ru.

В комментариях пользователи соцсети поддержали девушку и также выразили свое возмущение.

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