Испанский ученый исследует возможности лечения рассеянного склероза

Он пишет стихи с 13 лет и выступает в своем клубе поэтов-бардов.

Это не мешает ему заниматься научным проектом по борьбе с рассеянным склерозом, который поразил членов его семьи. Молодой житель Мадрида только что получил грант фонда La Caixa для развития своих исследований и планирует сочетать научную деятельность с проектами в знаменитой творческой резиденции Residencia de Estudiantes de Madrid, знакового места обитания художников и ученых начала XX века.

С рассеянным склерозом Андрес знаком не только через учебники, но и на примере самых близких людей. Однажды его отец, атлет-марафонец, начал видеть мир вокруг в двойном экземпляре. «Ему диагностировали болезнь глаз, когда на самом деле сбой заключался в том, что его мозг не мог контролировать мышцы глаз», – вспоминает он. Оказалось, что оба родителя страдали этим недугом, вскоре коснувшимся и его сестры. Молодой биохимик не в состоянии отделить науку от философии и искусства. «Если здравоохранение – это пьеса, то врачи – это актеры, а исследователи – сценаристы», – заявляет он в качестве примера. Андрес смотрит на дерево знаний наоборот, как философы Жиль Делез и Феликс Гуаттари: вместо ветвей, разделенных по дисциплинам, он идет к корням, где все соединяется и смешивается. Болезнь его родителей стала переломным моментом при выборе будущей профессии и побудила его искать ответы в биохимии и нейроиммунологии. Андрес изучал биохимию в Автономном университете Мадрида и имеет степень магистра в области биомедицины. Теперь он готовит свою диссертацию по программе молекулярной биологии. Все это он делает, чтобы осветить хроническую болезнь, которая до сих пор не имеет конкретного лечения, пишет espanarusa.com.

Молодой биохимик признает, что это очень сложная болезнь, однако это не останавливает его. У него есть план. Его идея состоит в том, чтобы с помощью клеток, перепрограммированных в пробирке (in vitro), обратить вспять иммунологическое несоответствие. Таким образом, оборонительная армия организма перестанет атаковать нейроны. Чтобы добиться этого, Андрес планирует провести собственное исследование и ряд лабораторных экспериментов. Докторский грант La Caixa позволит ему разработать новую стратегию в течение трех лет в лаборатории Domingo Barber в Национальном центре биотехнологии.

Молодой человек осознает, что даже если это сработает, он, вряд ли, уже сможет помочь своим родителям. Но главным его стимулом является вера в то, что рассеянный склероз в конечном итоге будет излечен. «Нам нужны два этапа для эффективной терапии рассеянного склероза. Во-первых, этап выключения воспалительного ответ организма, который уже используется на сегодняшний день. И второй этап – это регенерация разрушенного», –рассказывает он, добавляя, что даже в случае того, что это исследование потерпит неудачу, оно может помочь разработке других направлений и методов лечения.