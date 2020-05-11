Испанский врач предупредил об опасном дуэте коронавируса и алкоголя

Понедельник, 11 Май 2020 Испания Испания

Испанский врач предупредил об опасном дуэте коронавируса и алкоголя

Употребление алкоголя увеличивает риски осложнений при коронавирусе.

Об этом предупреждает испанский врач Хавьер Ласо, посвятивший свою жизнь лечению от алкоголизма. Его слова приводит издание 20minutos.

«Алкоголь повышает проницаемость слизистой оболочки пищеварительного тракта, позволяя некоторым токсичным веществам проникать в кровь. Бактерии внутри пищеварительного тракта не вредны и даже защищают нас, но когда они попадают в кроваток, они вызывают воспалительную реакцию», - объясняет доктор.

«Хорошо известна пневмония алкоголиков — она такая же тяжёлая, как у больных COVID. Они попадают в реанимацию и могут умереть от полиорганной недостаточности», - отмечает собеседник издания.

По словам эксперта, сейчас крайне важно говорить об этом. Ведь в течение последних месяцев в Испании наблюдается рост продаж спиртосодержащих напитков. Если раньше испанцы выпивали в ресторанах и барах, то сейчас это делают дома, пишет noticia.ru.

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