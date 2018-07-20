Испанский жилищный фонд вырос в 2017 году

Пятница, 20 Июль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испанский жилищный фонд вырос в 2017 году

В прошлом году число жилых объектов в Испании достигло 26 645 100 единиц, что на 0,23% больше чем годом ранее.

Это самый заметный рост с 2013 года.

По данным Министерства развития, жилищный фонд увеличился на 58 821 объект. В региональном разрезе по этому показателю лидирует Андалусия, где число жилых помещений составляет более 4,4 млн. За ней следует Каталония (3,9 млн), Валенсийское сообщество (3,2 млн) и Мадрид (2,97 млн), пишет noticia.ru.

Более миллиона единиц жилья зарегистрировано в Кастилии и Леоне (1,75 млн), Галисии (1,6 млн), Кастилии-Ла-Манче (1,3 млн), Стране Басков (1,05 млн) и на Канарских островах (1,05 млн). Меньше всего жилых объектов в Сеуте и Мелилье – 55 тысяч в совокупности. Менее 800 тысяч жилых объектов находится в Мурсии (786 тысяч), Арагоне (765 тысяч), Эстремадуре (662 тысячи), Астурии (624 тысячи), на Балеарских островах (597 тысяч), в Кантабрии (319 тысяч) и Риохе (202 тысячи).

Доклад министерства также показал, что за последнее десятилетие испанский жилищный фонд увеличился на 6,6%.

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