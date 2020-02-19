Испанским информагентством EFE будет руководить женщина

Такое предложение внесено испанским правительством. Утверждение её кандидатуры состоится 18 февраля на правительственном заседании, пишет regnum.ru.

Напомним, EFE является основным информационным агентством на испанском языке, а также пятым в мире после Associated Press (АР), United Press Internationa (UPI), Reuters, Agence France-Presse (AFP).