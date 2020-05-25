Испанским курортам пророчат «войны за лежаки»

Понедельник, 25 Май 2020 Испания Испания

Испанским курортам пророчат «войны за лежаки»

На популярных европейских курортах, в том числе испанских, могут развернуться настоящие баталии за свободные места.

Когда курорты откроются, туристы будут вставать пораньше и пытаться занять лежак на пляже или у бассейна. Это практиковалось и раньше, но с введением новых требований к соблюдению дистанции ситуация усложнится, подчёркивает таблоид.

Пока точно не известно, какие именно правила будут действовать на испанских пляжах этим летом. Но ясно одно: власти не допустят скопления толп отдыхающих, пишет noticia.ru.

Среди возможных методов социального дистанцирования рассматривается установка специальных датчиков, деление пляжа на сектора, размещение перегородок и т.д.

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