Испанским ресторанам разрешат наполовину заполнять террасы посетителями

Это значит, что им позволят обслуживать посетителей, но террасы должны быть заполнены лишь наполовину, пишет noticia.ru.

При этом оговаривается, что такие послабления будут допустимы лишь там, где наблюдается устойчивая положительная динамика по коронавирусу. Регион, где расположен ресторан должен официально перейти в «первую фазу». Сейчас таких провинции в Испании единицы, и все они - острова. Но, как ожидается, со следующего понедельника их станет значительно больше.