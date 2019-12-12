Испанское фламенко покажут в Пекине

Компания испанского хореографа Марии Пахес 1 и 3 января представит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине фламенко «Ода времени» о настоящем и диалоге с воспоминаниями, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Через танец, который является частью 20-го Фестиваля искусств «Встречи в Пекине», испанский танцор и хореограф Мари Пахес представит этическую и артистическую рефлексию о «настоящем», пишет regnum.ru.

Постоянные противоречия между индивидуумом и обществом, круга и прямой линии, аргумента и абстракции, тишины и ударов будут отражены в представлении.