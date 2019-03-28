Испанское издательство создает сайт с биографиями великих женщин

Организаторы проекта открыты для сотрудничества и находятся в поиске историй о женщинах, имена которых почти никогда появляются на страницах учебников, но их вклад в развитие мира настолько велик, что становится важным рассказать об их жизни.

Благодаря опубликованным данным преподаватели смогут давать дополнительную информацию своим ученикам. «Идея проекта родилась достаточно давно. Работая с большим объемом информации, мы поняли, что истории женщин, работавших в области науки, редко отражаются в школьных учебниках», – объясняет Антонио Бранди, ответственный за область науки издательства Santillana и руководитель проекта. Так появилось печатное издание о роли женщин в науке и технике, которое выступало в виде методического пособия для преподавателей. Издание было тепло встречено в преподавательской сфере, а десять лет спустя было опубликовано 10 дополнительных изданий, еще 20 ждут своей очереди на публикацию. Все издания рассматривают роль женщин в литературе, кино, образовании, в современном обществе в целом и развитии мира, пишет espanarusa.com.

Издания, которые можно купить в книжных магазинах и через интернет, были написаны женщинами, специалистами в различных сферах, которые искали и исследовали истории других женщин. Однако в скором времени в издательстве заметили, что формат печатной книги очень мал, чтобы вместить подробную информацию. «Книги имеют ограниченный формат. Когда мы начали формировать всю найденную информацию, мы увидели, что из-за ограничений мы можем потерять сотни имен и историй» – добавляет Антонио Бранди. Он рассказывает, что во всех областях знаний есть женщины, сделавшие открытия и способствовавшие прогрессу. Например, Амелия Эрхарт (1897–1937), первая женщина-авиатор, в одиночку перелетевшая Атлантический океан; изобретатель и актриса Хеди Ламарр (1914–2000), которая запатентовала систему переключения частот, что можно считать основой создания современной системы Wi-Fi; английский философ и писательница Мэри Уолстонкрафт (1759–1797), автор заявления о правах мужчин и женщин. Ее дочь Мэри Шелли является создательницей истории о Франкенштейне. Истории этих женщин и сотни других можно найти на одном сайте, благодаря проекту издательства Santillana.

С помощью выпуска периодических изданий о женщинах и создания интернет-платформы издательство старается исправить ситуацию с недостатком информации в школьных учебниках, которые не дополнялись и изменились более десяти лет. В 2011 году исследователь Ана Лопес-Навахас подготовила крупнейшее исследование по вопросу о присутствии женских персонажей в учебных материалах. Она проанализировала 115 текстов трех испанских издательств и вычислила, что в среднем показатель упоминания женщин в изданиях по всем предметам обязательного среднего образования составляет всего 7,5%.

«Издательства начинают понимать ситуацию и выпускают все больше материалов о достижениях женщин», – говорит Ана Лопес-Навахас, которая собирается повторить свое исследование в 2021-м, чтобы наглядно увидеть, как меняется ситуация. Она подчеркивает, что инициатива по «спасению» историй забытых женщин может помочь преподавателям в разных областях открыть своим ученикам новые стороны истории развития мира.