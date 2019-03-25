Испанское печенье завоевывает мир

«Продукты без глютена сейчас находятся на пике моды, но многие забывают, что они жизненно необходимы для людей с непереносимостью глютена, а также для тех, кто страдает от ряда пищевых расстройств», – говорит Мануэла Гарсия, создатель марки, которая знакома с этой проблемой не понаслышке. Она уже более десяти лет экспериментирует с рецептами, чтобы полностью заменить клейковину, лактозу, жиры и рафинированный сахар, обычно входящие в состав кондитерских изделий, но не ухудшить при этом их вкус. На данный момент альтернативными ингредиентами, используемыми в производстве продукции этой марки, являются цельнозерновая мука, злаковая культура сорго, просо, растение теф, сарацинская крупа и коричневый рис. Результатом таких экспериментов стали апельсиновый, миндальный, шоколадный и морковный торты, брауни и несколько видов печенья с богатой палитрой вкусов. Ассортимент не отличается от представленного в обычных кондитерских, зато подходит всем, пишет espanarusa.com.

Сейчас Мануэла находится в Лондоне по приглашению руководства знаменитого универмага Seldfridges, чтобы презентовать секреты рецептов своей продукции, которая успела понравиться британским покупателям. Мануэла отмечает, что ее жизнь сейчас кардинально отличается от той, которая была 10 лет назад, когда она решилась на создание своей компании на заре экономического кризиса, вернувшись в Матаро после пребывания в Лондоне. «В Матаро я всегда работала с текстильными изделиями, а в Лондон приехала, чтобы изучать методику оздоровления организма. Во время проживания там я работала во французской кондитерской в районе Челси. У меня диагностировали пищевое расстройство, которое заставило пересмотреть питание и отказаться от несколько ингредиентов привычного рациона. После этого проблемы со здоровьем исчезли. Так моя работа в кондитерской и проблемы со здоровьем помогли мне придумать и развить идею создания полезных сладостей для людей с пищевыми расстройствами», – рассказывает она.

Когда она вернулась обратно в Матаро во время экономического кризиса и начала деятельность по открытию собственной альтернативной кондитерской, в банке открыто смеялись над ней и отказывали в предоставлении кредита. Но ей и ее партнеру Давиду с помощью семьи и друзей все-таки удалось открыть кондитерскую, где Мануэла стала экспериментировать с рецептами сладостей для людей с непереносимостью глютена. Под маркой Milola рождались продукты, которые становились популярными у местных жителей. Со временем мастера перестали ограничивать себя только кондитерской в центре Матаро, открыв фабричное производство в Сан-Поль-де-Мар.

Сегодня Мануэла и ее компаньоны нанимают дополнительный персонал и планируют расширение производства в этом году, так как их продукты набирают популярность во многих странах Европы. По их данным, Швейцария, Голландия и Германия являются самыми заинтересованными в покупке продукции без глютена. Организаторы Milola только что начали осваивать рынок США, но уже отмечают интерес со стороны покупателей, благодаря быстрой доставке и сроку хранения многих продуктов, который достигает 9 месяцев. Мануэла отмечает, что рынок продуктов без глютена не слишком разнообразен, так как их создание требует больших затрат, и акцентирует внимание на том, что в Milola используют только высококачественные ингредиенты, проходящие тщательный отбор.