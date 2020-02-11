Испанского археолога обвиняют в подделке артефактов

По версии следствия, Жиль и его коллеги подделали рисунок на обломке керамики, найденной на руинах древнеримского города недалеко от Витории. Они утверждали, что им удалось обнаружить древнейшее изображение распятия Христа. Кроме того, они якобы нашли древние надписи и изображения, которые указывают на связь между басками и римлянами, пишет noticia.ru.

Однако группа историков и лингвистов нашла множество несостыковок в версии археологов и почти доказала, что они подделали артефакты.