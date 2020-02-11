Испанского археолога обвиняют в подделке артефактов

Вторник, 11 Февраль 2020 Испания Испания

Испанского археолога обвиняют в подделке артефактов

Испанского археолога Элисео Жиля и его помощников обвиняют в подделке артефактов. Суд над ними начался в Витории.

По версии следствия, Жиль и его коллеги подделали рисунок на обломке керамики, найденной на руинах древнеримского города недалеко от Витории. Они утверждали, что им удалось обнаружить древнейшее изображение распятия Христа. Кроме того, они якобы нашли древние надписи и изображения, которые указывают на связь между басками и римлянами, пишет noticia.ru.

Однако группа историков и лингвистов нашла множество несостыковок в версии археологов и почти доказала, что они подделали артефакты.

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