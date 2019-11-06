Испанского банкира судят за попытку вывезти картину Пикассо

Произведение искусства оценивается в 26 млн евро.

По версии следствия, в 2015 году Ботин на борту своей яхты привез картину на Корсику. Далее он попытался на самолете отправить ее в Швейцарию, где ее должны были купить. Однако таможня конфисковала картину, не найдя необходимых документов на вывоз. Позже полотно передали Испании, пишет noticia.ru.

Если вина банкира будет доказана, его ждут четыре года тюрьмы и крупный штраф.