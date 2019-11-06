Испанского банкира судят за попытку вывезти картину Пикассо

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испанского банкира судят за попытку вывезти картину Пикассо

В Мадриде начался судебный процесс над Хайме Ботином, которого обвиняют в попытке вывезти из Испании картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины».

Произведение искусства оценивается в 26 млн евро.

По версии следствия, в 2015 году Ботин на борту своей яхты привез картину на Корсику. Далее он попытался на самолете отправить ее в Швейцарию, где ее должны были купить. Однако таможня конфисковала картину, не найдя необходимых документов на вывоз. Позже полотно передали Испании, пишет noticia.ru.

Если вина банкира будет доказана, его ждут четыре года тюрьмы и крупный штраф.

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