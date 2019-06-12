Испанской графине грозит 4 года тюрьмы

Среда, 12 Июнь 2019 Испания Испания

Испанской графине грозит 4 года тюрьмы

Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья, обвиняют в присвоении портрета кисти Антониса ван Дейка.

Прокуратура требует для графини четырех лет лишения свободы.

В 2014 году графиня заинтересовалась картиной «Анна София, графиня де Карнарвон», над которой фламандский художник работал в 1633 - 1641 году.

Владельцы портрета отправили полотно в дом Кристины Ордовас для оценки.

Графиня предложила за него 165 тыс. евро. Владельцы согласились, но денег так и не получили. А картина осталась у графини, пишет noticia.ru.

Стоит отметить, что владельцам картины произведение искусства обошлось в 38,5 тыс. фунтов стерлингов - они купили его на аукционе Christie's в 2009 году.

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