Испанскому гиду-любителю грозит штраф в сотни тысяч евро

50-летняя Сусана Месегер поселилась в Вилафамесе четыре года назад. Женщина сравнивает этот городок с населением в 2 тысячи человек с итальянской Тосканой. Восхищенная романтикой и историей этого места жительница опубликовала объявление о проведении прогулок по Вилафамесу на сайте Guruwalk, который, по ее словам, позволил ей познакомиться с интересными людьми и завести друзей.

Месяц назад испанка получила письмо от властей Валенсийского сообщества с предупреждением о том, что ей нужно получить лицензию гида во избежание штрафа, который составляет от 100 до 600 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Гид-любитель удивлена посланием из регионального правительства и подчеркиввает, что не занимается этой деятельностью постоянно и не собиралась превращать ее в бизнес, хотя в администрации уверены, что она проводит туры регулярно и установила разные тарифы на свои услуги. Сама женщина утверждает, что всегда предупреждает желающих прогуляться с ней по Вилафамесу, что она не является профессионалом и чаевые для нее необязательны. По ее словам, максимальная заработанная ею за месяц сумма составила 60 евро, хотя многие также настаивали на том, чтобы отблагодарить ее, пригласив в ресторан.

В Валенсийском сообществе в июне приняли новый закон о туризме досуге и сфере гостеприимства, который ужесточил требования к гидам.