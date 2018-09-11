Испанскому побережью угрожает строительный бум

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Испания Испания

Испанскому побережью угрожает строительный бум

Многочисленные проекты строительства, которые были заморожены во время кризиса в Испании, сейчас начинают возобновляться по мере восстановления экономики.

Защитники окружающей среды заявляют, что они представляют угрозу для побережья, noticia.ru
На побережье Коста-Брава, протяженность которого составляет более 200 км, по подсчетам экологической организации SOS Costa Brava, ведутся работы на двух десятках объектов. Среди них жилой комплекс на 260 домов в бухте Айгуафреда в муниципалитете Бегур (Барселона), который был приостановлен на 15 лет из-за бюрократических проволочек, внутренних проблем и кризиса. При этом защитники окружающей среды отмечают, что это одно из уникальных, почти нетронутых мест на побережье. Местные власти утверждают, что проект нельзя остановить, а изъятие участка обойдётся в 50-70 млн евро, которыми муниципалитет не располагает.
Местные жители жалуются, что побережье и без того переполнено в летний сезон. Тем не менее, ещё один комплекс на 26 элитных квартир с видом на острова Медес строится по соседству в охраняемой зоне. Около 60 квартир должно появиться рядом с пещерами Са-Риера.
В соседнем муниципалитете Пальс мэрия собирается дать добро на строительство тысячи домов в столетнем сосновом бору. На родине художника Сальвадора Дали в Кадакесе (Жирона) строится отель и порядка сотни домов, которые расположатся рядом с природным парком.

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