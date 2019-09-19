Испанскую балерину посадили в тюрьму за нападение на полицейских

Как сообщают британские СМИ, 33-летняя балерина «побила и покусала» полицейских. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения после посещения бара в аэропорту Хитроу. Танцовщица ударила в пах одного полицейского и поцарапала и покусала двух других, пишет noticia.ru.

Дайана Андреас Ривера свою вину признала и принесла извинения пострадавшим.