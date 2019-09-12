Исследователи проводят исследования микропластика в Испании

Целью экспедиции было изучить всевозможные разновидности морских планктонов - микроорганизмов, которые активно участвуют в процессе образования кислорода в атмосфере Земли. В ходе исследования учёные обнаружили, что в зоне обитания этих морских существ присутствуют большие скопления частиц микропластика. Микропластик представляет собой крохотные частички около 5 мм в диаметре, которые способны распространять бактерии и даже становиться частью пищевой цепочки.

«На сегодняшний день мы знаем, что в водах Средиземноморья содержится практически такое же количество микропластика, сколько и планктона»,- говорит Лиза Вайс, одна из участниц экспедиции. С 2013 года группа учёных уже успела исследовать такие водоёмы, как Темза (Англия), Эльба и Рейн (Германия), Соне, Луара и Рона (Франция), Тибр (Италия) и Эбро (Испания).

По словам исследователей из организации Tara Ocean Foundation, Европа является одним из самых загрязнённых континентов в мире. Как и в случае с морским мусором, основное количество микропластика приходится на территорию Тихого, Атлантического и Индийского океана. На сегодняшний день учёные доказали, что обнаружить микропластик можно не только в воде, но и в воздухе, пишет espanarusa.com.

В настоящее время огромное судно весом в 120 тонн находится в порту провинции Ла-Амполья, всего в нескольких километрах от дельты реки Эбро. Каждый день в 8 утра несколько учёных забирают образцы воды в пластиковые бутылки, которые в дальнейшем подвергаются тщательному анализу. Такие исследования помогают как можно раньше обнаружить опасность, которая появляется в процессе распространения микропластика в водах не только Испании, но и других европейских стран. Как утверждают учёные, в прошлом году им удалось обнаружить на побережье Франции бактерии Vibrio cholerae, которые являются возбудителями такого заболевания как холера.

«Сегодня воды в районе испанского побережья являются не самыми загрязнёнными по сравнению с другими. Однако сейчас необходимо дождаться результатов первых исследований микропластика в составе остальных европейских вод, которые будут обнародованы в конце 2019 года. Тем не менее, некоторые выводы сделать уже можно. Например, мы точно знаем, что причину загрязнения воды необходимо искать не в море, а на суше. В настоящее время очистить океан - невозможная для людей задача, поэтому рациональным решением может стать только борьба с мусором на земле»,- отмечает Вайс.