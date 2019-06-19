Италия: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Среда, 19 Июнь 2019 Испания Италия Италия

Италия: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

По информации итальянской прессы, «Милан» и УЕФА близки к заключению соглашения, по которому клуб не будет принимать участия в еврокубках в сезоне-2019/20.

Суть соглашения заключается в том, что «Милан» уступает свое место в Лиге Европы «Торино», а взамен получает от УЕФА больший срок на улаживание проблем с нарушениями финансового fair play, об этом пишет news.sportbox.ru.

В завершившемся сезоне «Милан» занял в чемпионате Италии пятое место, «Рома» и «Торино» стали шестым и седьмым клубами соответственно. В том случае, если сделка вступит в силу, «Рома» получит место в групповом этапе Лиги Европы, «Торино» будет играть в квалификации.

В апреле УЕФА сообщил, что с 2016 по 2018 год «Милан» не выполнил требования о безубыточности и передал дело на рассмотрение Арбитражной палаты инстанции по финансовому контролю клубов.

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