Италия: «Милан» близок к исключению из Лиги Европы

Суть соглашения заключается в том, что «Милан» уступает свое место в Лиге Европы «Торино», а взамен получает от УЕФА больший срок на улаживание проблем с нарушениями финансового fair play, об этом пишет news.sportbox.ru.

В завершившемся сезоне «Милан» занял в чемпионате Италии пятое место, «Рома» и «Торино» стали шестым и седьмым клубами соответственно. В том случае, если сделка вступит в силу, «Рома» получит место в групповом этапе Лиги Европы, «Торино» будет играть в квалификации.

В апреле УЕФА сообщил, что с 2016 по 2018 год «Милан» не выполнил требования о безубыточности и передал дело на рассмотрение Арбитражной палаты инстанции по финансовому контролю клубов.