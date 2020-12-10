Из-за пандемии 23 процента испанцев впервые совершили онлайн-покупки

Но пандемия все изменила. Как пишет El Pais, согласно последним исследованиям, пиренейское королевство вошло в список стран, жители которых предпочитают безналичный расчет. Как показали опросы, использование пластиковых карт и электронных кошельков выросло за последние месяцы на 52 процента. Более того, из-за всех ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, 23 процента испанцев вообще впервые совершили онлайн-покупки. Платежи с помощью мобильного телефона выросли на 15 процентов, и, как ожидают специалисты, эта тенденция продолжится и в ближайшем будущем.