Издание Condé Nast Traveler определило самый красивый пляж в Испании

На первом месте оказался пляж Playa Papagayo на юге острова Лансароте (Канарские острова). Этот дугообразный пляж отлично защищён от больших волн, вода здесь прозрачная - идеальные условия для снорклинга.

Второе место занял пляж Cala Cortina в Мурсии. Его выбирают прежде всего за комфортное купание. Удобный подъезд. Удобный заход в воду. Прозрачная вода. Развитая инфраструктура, пишет noticia.ru.

Замыкает тройку лидеров пляж Torimbia в Астурии. Сюда добраться уже не так легко - придется долго идти пешком. Но это того стоит…