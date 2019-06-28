Издание Condé Nast Traveler определило самый красивый пляж в Испании

Пятница, 28 Июнь 2019 Испания Испания

Издание Condé Nast Traveler определило самый красивый пляж в Испании

Издание Condé Nast Traveler провело голосование среди своих читателей, попросив их назвать самый красивый пляж в Испании.

На первом месте оказался пляж Playa Papagayo на юге острова Лансароте (Канарские острова). Этот дугообразный пляж отлично защищён от больших волн, вода здесь прозрачная - идеальные условия для снорклинга.

Второе место занял пляж Cala Cortina в Мурсии. Его выбирают прежде всего за комфортное купание. Удобный подъезд. Удобный заход в воду. Прозрачная вода. Развитая инфраструктура, пишет noticia.ru.

Замыкает тройку лидеров пляж Torimbia в Астурии. Сюда добраться уже не так легко - придется долго идти пешком. Но это того стоит…

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