Изменение климата в Испании

Одним из главных выводов доклада, представленного AEMET и Министерством экологического перехода, является тот факт, что на сегодняшний день лето в Испании в среднем длится почти на пять недель дольше, чем в начале 80-х годов прошлого века. Кроме того, оно характеризуется более высокими температурами. По данным министерства, в результате глобального потепления пострадали более 32 миллионов человек. Беатрис Эрвейа, одна из представителей AEMET, объяснила, что показатель в 32 миллиона соответствуют примерному количеству жителей, живущих в самых жарких районах Испании с продолжительным летом. Также в последнее десятилетие наблюдается увеличение количества так называемых «тропических ночей», когда минимальная температура в течение суток превышает 20 градусов, пишет espanarusa.com.

Во время презентации министр по экологическому переходу Тереза Ривера акцентировала внимание на причинах глобального потепления, таких как выбросы углекислого газа. Она огласила данные Международного энергетического агентства, которые отражают рекордные показатели выбросов углекислого газа в промышленном и энергетическом секторе в 2018 году.

В докладе также подчеркивается, что общая площадь зон с полуаридным климатом в Испании увеличилась на 30 000 кв. км за последние 50 лет, что равнозначно площади Галисии. Аридный климат представляет собой сухой климат с высокими температурами и небольшим количеством осадков. Наиболее пострадавшими от этого климатического явления считаются Кастилия-Ла-Манча, долина Эбро и юго-восточная часть полуострова. Это районы с классическим средиземноморским или континентальным климатом, которые превратились в полузасушливые, пострадав от сокращения количества осадков.

Для проведения температурного анализа специалисты AEMET использовали данные 58 наблюдательных станций, 52 из которых расположены в столицах провинций или их окрестностях. По данным министерства, речь идет о «достаточной выборке для обеспечения адекватного и достоверного исследования изучаемых территорий». Средние температуры всех четырех сезонов становятся все более высокими, особый подъем отмечается весной и летом. Специалисты объясняют, что формулировка, что лето стало длиннее на пять недель, не обязательно означает то, что оно начнется в мае. Чтобы разъяснить этот момент, они приводят пример данных, собранных на мадридской наблюдательной станции Ретиро. В этой зоне в 1970-х годах летний период начинался 15 июля и заканчивался 16 сентября, теперь он начинается примерно 11 июня и заканчивается 22 сентября.

В докладе также анализируется температура поверхности Средиземного моря, согласно чему делается вывод, что она увеличилась на 0,34 градуса по Цельсию за последнее десятилетие. В свою очередь, это явление вызывает тепловое расширение, которое способствует повышению уровня моря. С 1993 года уровень моря во всем мире увеличивается на 3,4 миллиметра в год. Беатрис Эрвейа объясняет, что температура воды Средиземного моря оказывает влияние на прибрежные регионы, увеличивая количество «тропических ночей». В свою очередь, увеличение суточной минимальной температуры оказывает негативное влияние на здоровье жителей. На сегодняшний день такое явление наблюдается в Аликанте, но также может возникнуть во внутренних городах, таких как Мадрид, где многочисленные здания препятствуют испарению накопленного тепла.