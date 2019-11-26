Известный испанский бренд бренд попал в скандал

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Испания Испания

Известный испанский бренд бренд попал в скандал

Loewe выпустил капсульную коллекцию, некоторые вещи которой вызвали ассоциации с одеждой заключенных нацистских концентрационных лагерей.

Не выдержав международной критики в индустрии моды, дизайнеры изъяли полосатые брюки и рубашки с продажи. Модный дом извинился за случайный прообраз страшных времен.

Лишь 14 ноября испанский бренд Loewe представил капсульную коллекцию, посвященную известному британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану. Эта линейка одежды состоит как из мелких аксессуаров, так и совершенных зимних пальто. Главная особенность кампейна – ирреальность, которая была присуща работам дизайнера. Однако модные критики увидели за фантастическими аллегориями нечто большее, приземленное, пишет 24tv.ua.

Среди коллекции William De Morgan отличались несколько вещей. Они содержали аллегорию не с фантастическим животным миром и цветочными арабесками, а с пытками и жестокостью.

Компрометирующее сообщение в своем инстаграме опубликовала своеобразная "полиция моды" Diet Prada, которая разоблачает плагиат в индустрии моды. Серия фотографий состоит из сравнения вещей капсульной коллекции изделий, которые были вынуждены носить евреи в лагерях смерти во время Второй мировой войны.

Такой аутфит обошелся бы ценителям стиля в 1840 долларов. Однако Loewe оперативно отреагировал на критику и, чтобы избежать международного конфликта, изъял вещи из официального сайта бренда и извинился перед общественностью.

Это не первый раз бренды попадают под сокрушительную критику из-за продажи одежды, напоминающей о Холокосте. Zara в 2014 году извинилась за продажу полосатой футболки с желтой звездой, которая также напоминала униформу, которую носили заключенные еврейского концлагеря.

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