Известный испанский историк выступит в Институте Сервантеса

В среду, 18 сентября, с лекцией выступит историк из Испании Луиза Мартин-Меран Вердехо, экс-директор Морского музея в Мадриде и специалист по картографии эпохи Великих географических открытий.

Перед лекцией кураторскую экскурсию по выставке «Первое кругосветное путешествие и искусство картографии» проведет коллекционер Александр Казачков.

Вход на экскурсию и лекцию свободный. Знание испанского не требуется – будет синхронный перевод, пишет euromag.ru.

Первое кругосветное плавание началось в испанском порту Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 года под командованием Фернана Магеллана. В экспедицию отправились пять судов: «Тринидад», «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго». Магеллан погиб в сражении с жителями филиппинского острова Мактан в 1521 году, когда экспедиция уже обогнула Южную Америку, впервые пройдя через пролив, который будет назван Магеллановым, и пересекла Тихий океан. В Испанию 6 сентября 1522 года вернулся лишь один корабль из пяти – каракка «Виктория» под командованием испанца Хуана Себастьяна Элькано.