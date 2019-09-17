К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов

Как сообщается, рыба, которая выращивалась на ферме неподалеку от побережья, погибла в результате шторма. Из-за повреждения конструкций на ферме большое количество особей оказались в открытом море, пишет РИА Новости.

По данным источников в местной администрации, управление здравоохранения Мурсии предупредило о риске для здоровья, который связан с употреблением в пищу тунца, обнаруженного на некоторых пляжах региона. Как сообщили в управлении, мертвый тунец, который мог находиться в море до трех дней, вероятнее всего, имеет высокий уровень гистамина и других загрязнений. Из-за существующего риска местные власти приняли решение закрыть пляжи.

По данным местного издания Verdad, большая часть рыб была вынесена на берег в полуразложившемся виде. В работах по очистке пляжей задействована техника. Как сообщил изданию мэр города Сан-Хавьер Хосе Мигель Луэнго, речь идет о "сотнях экземпляров", большая часть из которых достигают в весе до 200 килограммов.