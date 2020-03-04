Качество системы общественного транспорта в Испании

В рамках 36% поездок пользователям приходиться ждать транспорт всего пять минут или даже меньше. За ним следуют Лондон и Милан. Кроме того, Мадрид оказался европейской столицей с наименьшим количеством времени ожидания по сравнению с Парижем, Римом, Лондоном и Берлином, пишет espanarusa.com.

В крупных испанских городах путешественники тратят более 40 минут в среднем на свои поездки. В частности в Мадриде среднее время составляет около 46 минут, а в Барселоне - около 36 минут. Это достаточно большое количество времени, однако в обоих случаях данные лучше, чем в столицах с самыми длинными средними значениями: в Стамбуле – 72 минуты, в Мехико - 69 минут. Лондон является столицей с самым высоким процентом поездок продолжительностью более двух часов (5%) в Европе, за которым следует Берлин (4%). Это время в пути не превышает получаса в испанских городах среднего размера, таких как Бургос, Гранада или Малага. Но у Малаги есть один минус: на остановках среднее время ожидания транспорта составляет 13 минут. На острове Тенерифе придется подождать около 14 минут, в то время как на острове Лансароте – целых 19 минут.

Кроме того, эти 2 острова также являются рекордсменами в расстояниях, которые преодолевают люди, добираясь до остановок: на Лансароте – около 1,4 километра, а на Тенерифе – 1,3 километра. Для сравнения, в Мадриде это расстояние в среднем составляет около 625 метров, а в Малаге – 991 метр. Что касается других европейских городов, в Париже до ближайшей остановки придется пройти в среднем 754 метра, в Милане – 715 метров, в Берлине – 695 метров.