Как долго продлится период жары в Испании

Тем не менее, температура уже начала подниматься, и сегодня, например, ожидается температура в 36 градусов в долине реки Эбро. Большая часть полуострова и Балеарских островов будет затронута жарой, которая продлится, как минимум, до следующего понедельника, хотя может продлиться и дольше, согласно специальному уведомлению, выпущенному Государственным метеорологическим агентством (Aemet) в понедельник.

«Со вторника по субботу температура будет расти», - пояснил представитель Aemet Рубен дель Кампо. К среде жара придет на большую часть испанской территории. «Пик температур будет наблюдаться с четверга по воскресенье, в зависимости от района», - говорит дель Кампо. С этого дня температура превысит 40 º в центральный и южных районах полуострова, а также в бассейне Эбро и на северо-востоке полуострова, хотя в прибрежных районах, благодаря влиянию моря, температура не достигнет рекордных значений.

Долины Эбро, Тахо, Гвадиана и Гвадалквивира станут районами, наиболее подверженными жаре. По оценкам Aemet, температуры достигнут или даже превзойдут 42 градуса в некоторых населенных пунктах. «Наибольшая вероятность превышения температуры в 42 градуса долине Эбро приходится на четверг, пятницу и субботу», - сказал дель Кампо.

Пока точно неясно, когда закончится волна жары, поскольку прогнозы более, чем на 5-6 дней вперед считаются менее надежными и вынуждают метеорологов быть осторожными в заключениях. Однако уже сейчас можно точно сказать, что погода будет соответствовать параметрам, которые определяют «волну жары», по крайней мере, до понедельника.

Для того, чтобы официально была объявлена волна жары, необходимо, чтобы период жары длился не менее трех дней подряд, в течение которых по меньшей мере 10% метеостанций страны зарегистрируют максимумы выше 95% от температурной шкалы 1971-2000 гг.

Учитывая высокие температуры, которые ожидаются почти во всей стране в результате этой экстремальной волны жары, эксперты разработали ряд рекомендаций по защите от воздействия высоких температур: пейте больше воды, не употребляйте алкогольные напитки, избегайте горячих и жирных блюд, накрывайте голову во время нахождения на улице, а также не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом - это одни из самых важных мер, позволяющих избежать большого вреда во время жары.

При малейших признаках слабости или головокружения следует прекратить все физические нагрузки и попытаться освежить организм. Тепловой удар - самое опасное из последствий, которые может вызвать повышение температуры, поскольку он может привести к летальному исходу. Вот почему его следует лечить в больнице. Некоторые из его наиболее характерных симптомов - потеря сознания, бред или повышение температуры тела выше 40 градусов. Если есть подозрение, что кто-то пострадал от теплового удара, следует немедленно звонить 112, пишет espanarusa.com.

Пострадавшего следует поместить в тень и постараться снизить температуру его тела, насколько это возможно: с помощью холодных компрессов, обливания водой.

Избыточное потоотделение может вызвать дерматит, и люди с варикозным расширением вен или заболеваниями, которые поражают кровеносные сосуды (такие как гипертония или диабет), в такую погоду сильнее подвержены отекам. Кроме того, жара вызывает утомление и стресс, значительно усиливающийся из-за недостатка жидкости.

Поэтому, самое главное - это избежать обезвоживания. Минимум два литра воды в день (хотите ли вы пить или нет) должны стать нормой. Кроме того, мы должны обратить особое внимание на то, что люди, за которыми мы ухаживаем (дети, старики, больные), пьют достаточно и не подвергаются обезвоживанию. Алкоголь, сладкие напитки и кофеин могут заставить организм быстрее терять воду. Еда в такой ситуации должна быть легкой и свежей, должна помогать восполнять запас минеральных солей. Подойдут такие блюда как гаспачо, салаты или овощи.