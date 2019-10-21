Как сильно испанцы любят своих домашних питомцев?

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Испания Испания

Как сильно испанцы любят своих домашних питомцев?

Статистика свидетельствует о том, что испанцы с большим удовольствием завели бы себе собаку или кошку вместо ещё одного ребёнка.

Такой вывод стало возможным сделать после того, как социологи подсчитали количество зарегистрированных домашних питомцев и детей до 15 лет. Действительно, домашние животные очень много значат для их испанских хозяев.

Недавнее исследование, проведённое компанией Amazon, доказало, что около 52% испанцев признаются, что с большей охотой провели бы время в обществе своих домашних питомцев, чем в обществе людей. Также огромное число респондентов - целых 86% - согласились, что наличие домашнего животного в доме улучшает их психическое и эмоциональное состояние. Примечательно, что около 67% испанцев называют своих питомцев «малыш» и «ребёнок», пишет espanarusa.com.

Так же, как и в случае с ребёнком, 62% испанцев признаются, что отмечают день рождения своего домашнего животного каждый год. Около 16% опрошенных отметили, что в этот день они даже заказывают специальный праздничный торт, а 18% приглашают на праздник своих друзей вместе с их любимцами.

Около трети владельцев домашних животных оплатили профессиональную фотосессию для своих пушистых друзей, а примерно четверть из них регулярно отправляют открытки или подарки от своих питомцев друзьям или родственникам. Некоторые опрошенные, около 21%, заявляют, что тратят больше денег на уход за своими животными, чем на себя, а каждый пятый хозяин завёл личный аккаунт своего питомца в социальных сетях.

Каждый, кому довелось пережить потерю любимого питомца, знает, как иногда бывает трудно справиться с его потерей. Поэтому около 60% респондентов настаивают, что работодатель должен предоставлять специальный отпуск, в течение которого хозяин имеет возможность психологически оправиться после подобной утраты. А 29% испанцев утверждают, что если, например, у собаки появились щенки, то хозяевам должен предоставляться родительский отпуск.

Тем не менее, несмотря на всю любовь испанцев к их домашним питомцам, статистика отданных в приют животных продолжает увеличиваться. Только в прошлом году количество поступивших в испанские приюты собак составило около 105 тысяч, а кошек - около 35 тысяч.

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