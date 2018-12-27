Как встречают Новый год в Испании?

Испанцы не исключение, и у них есть устоявшиеся за многие годы традиции, связанные со встречей любимого праздника.

Во всех городах Испании 31 января во время полуночного боя часов люди торопливо съедают двенадцать виноградин – и всех, кто успеет это сделать, в грядущем году ждут удача и благополучие. А многие, чтобы уж точно гарантировать себе отличный год, надевают нижнее белье красного цвета.

Некоторые жители Испании встречают новогоднюю ночь за домашним столом в кругу семьи, другие предпочитают ужинать в ресторанах или танцевать до упаду в ночных дискотеках. А одним из самых популярных мест в последний день года становится площадь Puerta del Sol в Мадриде, где тысячи людей со всей страны собираются большими и маленькими компаниями, чтобы обменяться шутками, подудеть в трубы, осыпать друга друга серпантином и конфетти, послушать музыку и поднять бокалы шампанского или игристой кавы, поздравляя друг друга с праздником. Народное гулянье транслируется по телевидению, так что даже те, кто не может лично присутствовать на главной площади Мадрида, могут почувствовать себя частью ликующей толпы, пишет espanarusa.com.

Любимым местом горожан и туристов для встречи Нового года в Барселоне, пожалуй, можно назвать Монжуик, куда люди приходят посмотреть праздничную программу, состоящую из фейерверков, музыки и светового шоу фонтанов: все, кто здесь был, уверяют, что зрелище это незабываемое. Еще один вариант встретить Новый год в Барселоне с местными жителями – отправиться в Poble Espanyol: здесь с 22:30 до шести часов утра звучат лучшие мелодии 1970-1990-х и хиты уходящего года, а выбрать для отдыха можно одну из четырех площадок: Plaza Mayor, главную палатку, зоны VIP и VIP Premium.

В Валенсии, как и везде, в Новый год съедают двенадцать виноградин, а еще – блюдо из чечевицы, которая обещает богатство. А если вы хотите гарантировать приток денег, положите монетки в свою обувь – эта примета еще никого не подводила! Главные городские вечеринки проходят в Валенсии на территории Plaza del Ayuntamiento, где можно посмотреть фейерверки и послушать музыку диджеев, и в замке Marina de València, в котором пиротехническое шоу длится шесть минут, сжигая 255 килограммов взрывных материалов.

Жители Аликанте отмечают Новый год по-австралийски – в то же время, что и в Австралии, которая опережает Испанию на несколько часов. Поэтому в центре города, где расположены самые популярные рестораны и дискотеки города, многие праздничные мероприятия начинаются в полдень – задолго до наступления Нового года. На территории Plaza del 25 de mayo (или Plaza del Mercado) проходят концерты, бесплатно послушать которые может каждый желающий. Бокалы с шампанским или кавой, тапас и обязательные двенадцать виноградин, конечно же, остаются главными элементами праздника.

Ну а утро нового года – неизменно по всей Испании: его встречают с чашкой кофе и горячими чуррос и шоколадом.