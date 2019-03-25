Какая марка автомобиля самая востребованная в Испании?

Понедельник, 25 Март 2019 Испания Испания

Какая марка автомобиля самая востребованная в Испании?

Портал Veygo составил карту мира с самыми востребованными марками автомобиля в разных странах.

Для этого были проанализированы наиболее популярные запросы в Google.

Выяснилось, что в Испании лидером поисковых запросов является немецкая марка Volkswagen. Любовь к этой марке с испанцами разделяют итальянцы, македонцы, румыны и беларусы. При этом в стране-производителе, Германии, преобладает Mercedes-Benz. В соседних с Испанией странах отдают предпочтение Renault (Франция) и Mercedes-Benz (Португалия), а в Андорре с одинаковой частотой встречаются запросы как Volkswagen, так и BMW, пишет noticia.ru.

На мировом уровне первое место заняла Toyota, которая лидирует по количеству запросов в 57 из 171 проанализированных стран. Также особой популярностью пользуются BMW и Mercedes-Benz.

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