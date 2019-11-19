Какие машины и где чаще всего угоняют в Испании?

Их перепродают или разбирают на запчасти. В Испанской ассоциации автостраховщиков рассказали, в каких регионах чаще всего крадут автомобили.

Треть всех угонов (33%) приходится на Мадрид. На втором месте - Барселона (13%).

Малага - на третьем (12%). Далее следуют Мурсия и Кадис (по 7%), Севилья (4%), Кордова (4%), Балеарские острова (3%), пишет noticia.ru.

Меньше всего подвержены угонам север Испании и Канарские острова.

Чаще всего воруют следующие модели: Citroen Xsara, the Seat Ibiza, VW Golf, Seat León и BMW 3.