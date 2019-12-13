Каким машинам в Испании стоит опасаться местных гаишников?

Пожалуй, этот вопрос стал настолько насущным, что издание “20minutos” составило список автомобилей, которые наиболее часто останавливают для проверки.

Давайте сначала пройдемся по конкретным моделям, а затем перейдем к более общим критериям, пишет espanarusa.com.

Opel Calibra

Несмотря на то, что эту модель уже не выпускают, она все еще встречается на дорогах. Как показывает статистика, эту модель очень любят тюнинговать, оттого к ней и такое пристальное внимание.

BMW Serie 3 E36 и Hyundai Coupé

Как и в случае с Opel Calibra, эту модель раньше часто тюнинговали.

Seat León

Этот автомобиль пользуется большой популярностью среди молодежи, а если машина к тому же красного или желтого цвета, то проехать мимо ДПС точно не удастся.

Honda Civic Type R

Автомобиль довольно вызывающий, мощный и скоростной. К тому же владельцы этого авто зачастую неравнодушны к тюнингу, что, безусловно, не остается незамеченным.

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ОБЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ, ТО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО В ИСПАНИИ ОСТАНАВЛИВАЮТ:

Фургоны

Фургоны часто привлекают внимание местной полиции, но и причина этому очевидна, ведь именно этот вид автомобилей используют при организации терактов. Более того, ими довольно сложно управлять, потому фургоны зачастую становятся участниками ДТП.

Машины черного, красного и желтого цвета

Да, цвет играет немаловажную роль в данном вопросе. Если вы молодой владелец желтого или красного авто, то вас с большой вероятностью будут останавливать чаще, чем других водителей. Здесь, пожалуй, дело в обычной броскости цвета, который волей-неволей привлекает внимание. Что касается черных машин, то они плохо заметны в темное время суток и часто попадают в аварии, потому и останавливают их чаще остальных.

Спортивные машины

Спорткары всегда привлекали к себе взор ДПС. Этому факту уже даже можно не удивляться. Подобное внимание абсолютно объяснимо, ведь за рулем такого автомобиля нет-нет да и захочется прокатиться с ветерком.

Старые машины

Несвежие автомобили часто находятся в неудовлетворительном состоянии и не располагают современными системами безопасности, в связи чем к ним приковано пристальное внимание дорожной полиции.

Новые модели

Новые машины всегда привлекали внимание ДПС. По правде говоря, останавливают их в Испании просто из любопытства. Однако вторая причина - на новых машинах не всегда есть готовые номера.

Тонированные машины

Здесь стоит сказать только одно - тонированные стёкла машины для сотрудников ДПС не только в России, но и в Испании, - одна из самых частых причин для задержания.

Машина с двигателями GSI и TDI

Нестандартные двигатели зачастую обеспечивают автомобилю высокие скоростные показатели, что не может не настораживать дорожную полицию. Поэтому водители машин с отметками GSI, TDI и другими должны быть к этому готовы.