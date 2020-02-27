Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары
Мощная песчаная буря из Сахары обрушилась на Канарские острова, нарушив планы туристов.
Песчаная буря настолько велика, что видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, как она поглощает острова у побережья северо-западной Африки.
В Тасарте, Гран-Канария из-за ветров затруднены паромные перевозки и борьба с лесными пожарами. Песчаная буря заставила отложить или отменить 822 рейса на Канары или из них, сообщил испанский оператор аэропортов Aena.
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос поблагодарил в "Твиттере" соседние страны за солидарность, пишет euromag.ru.
Канарские острова - Тенерифе, Фуэртевентура, Гран-Канария, Лансароте и Пальма - пользуются популярностью у европейских туристов.
Температура на островах круглый год держится в среднем на уровне 20 градусов по Цельсию.