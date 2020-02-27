Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

Четверг, 27 Февраль 2020 Испания Испания

Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

Мощная песчаная буря из Сахары обрушилась на Канарские острова, нарушив планы туристов.

Песчаная буря настолько велика, что видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, как она поглощает острова у побережья северо-западной Африки.

В Тасарте, Гран-Канария из-за ветров затруднены паромные перевозки и борьба с лесными пожарами. Песчаная буря заставила отложить или отменить 822 рейса на Канары или из них, сообщил испанский оператор аэропортов Aena.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос поблагодарил в "Твиттере" соседние страны за солидарность, пишет euromag.ru.

Канарские острова - Тенерифе, Фуэртевентура, Гран-Канария, Лансароте и Пальма - пользуются популярностью у европейских туристов.

Температура на островах круглый год держится в среднем на уровне 20 градусов по Цельсию.

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