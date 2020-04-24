Канарские острова откроются для туристов без «шведских столов»

Об этом говорится в новом докладе по развитию туризма.

Здоровье и безопасность будут определять все решения, заявила местным СМИ министр туризма Яиза Кастилья, добавив, что она хочет сделать острова «Всемирной лабораторией безопасности туризма».

«Чтобы возобновить туризм и сохранить зимний сезон 2020/21 года, потребуются новые протоколы безопасности, которые могут включать в себя все от экспресс-анализов на коронавирус до запрещения популярных шведских столов в отелях», сказала Кастилья.

Согласно отчету статистического института Канарских островов (ISTAC), в лучшем случае этим летом местные жители архипелага смогут заняться туризмом и досугом, а затем-в августе испанцами с материка и, наконец, с октября международными посетителями.

«Если бы мы могли открыть отели в июле или августе, это было бы шагом в правильном направлении», - сказал президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес в интервью El Mundo.

«Таким образом, в октябре, ноябре или декабре, которые являются хорошими месяцами на Канарских островах, мы можем начать принимать туристов из других стран», добавил чиновник.

Ограничения должны начать смягчаться на островах с 9 мая. Однако наихудший сценарий, описанный в докладе ISTAC, может заключаться в том, что ограничение свободы передвижений продолжится до 16 июня, в июле начнут снимать карантин, а внутренний туризм не возобновится до октября. Это потенциально может заморозить любые визиты туристов до декабря, пишет tourprom.ru.

Канарские острова, испанская территория, сильно зависят от туризма - по оценкам, около 200 миллионов евро в месяц теряется, поскольку промышленность остается закрытой, говорит Кастилья.

Остров Тенерифе стал ранним очагом пандемии в Европе, когда все туристы в отеле Costa Adeje Palace были в феврале блокированы в нем на карантине, так как у итальянского туриста был положительный результат теста на Covid-19.