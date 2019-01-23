Канары - главное зимнее направление в Испании

Среда, 23 Январь 2019 Испания Испания

Канары - главное зимнее направление в Испании

Туроператор TUI опубликовал статистику по популярности зимних направлений для путешествий в этом сезоне.

Возглавили рейтинг Канарские острова, которые привлекают туристов своим мягким и теплым климатом.

В первую тройку, по версии TUI, вошли острова Гран-Канария, Тенерифе и Лансароте, за которыми следуют Хургада (Египет) и Пхукет (Таиланд). Также в списке лидеров значатся Кабо-Верде и Мексика, которые востребованы, в первую очередь, на британском и скандинавском рынке, пишет noticia.ru.

Гран-Канария оказалась самым популярным направлением у финнов, датчан, норвежцев и шведов. Британцы, ирландцы и бельгийцы предпочитают Тенерифе, немцы – Фуэртевентуру, французы – Лансароте.

Туроператор также отметил ряд особенностей в предпочтениях разных народов.

Так, немцы, помимо Испании и Египта, зимой любят путешествовать по своей собственной стране. Кроме того, они, как и голландцы, часто посещают Австрию и дальние направления, такие как остров Кюрасао или Антильские острова. К тому же, по оценкам компании, все больше туристов, в особенности из Великобритании, Ирландии, Швеции, Финляндии, Дании, Франции, Бельгии и Нидерландов отправляются на африканский континент.

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