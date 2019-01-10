Кардиган маленького принца прославил испанскую мастерскую

Четверг, 10 Январь 2019 Испания Испания

Кардиган маленького принца прославил испанскую мастерскую

Принц Джордж Кембриджский, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, надел синий вязаный кардиган в мае 2015 года в день, когда встречал из больницы свою маму и новорожденную сестру Шарлотту.

Полтора года спустя кардиган перешел к Шарлотте. Фотографы успели запечатлеть бирку с указанием марки: Mi Lucero.

Семейная компания Mi Lucero с 2003 года возглавляется братьями Хосе и Даниэлем Мартин Аранда, которые занимаются внедрением новейших технологий и расширением своего производства. Большие инвестиции в оборудование оставили компанию без прибыли на несколько лет, однако вложения окупились, и на сегодняшний день детская трикотажная одежда этой мастерской приобрела большую популярность благодаря отличному качеству изделий. Братья изучали промышленную инженерию, специализирующуюся на трикотажных тканях в Канет-де-Мар в провинции Барселона, а затем работали на заводе в Толедо. Однако, когда пришло время заменить отца после его выхода на пенсию, они вернулись в свой маленький городок. Сегодня в мастерской, которая производит 120 000 предметов одежды в год, работают 18 сотрудников. 90% произведенной продукции продается в Испании, пишет espanarusa.com.

Синий кардиган принца Джорджа вошел в 10% продукции, продаваемой за рубежом. Его купила одна из воспитательниц детей герцогов Кембриджских в магазине в лондонском квартале Челси. Сегодня магазин марки Mi Lucero, расположенный рядом с мастерской, превратился в знаменитое и любимое туристами место. Посетители хотят нарядить своих детей в то, что носят маленькие члены королевской семьи. Самым популярным изделием магазина является тот самый синий кардиган принца Джорджа, цена которого не превышает 25 евро.

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