Каталонцы возмущены оформлением блюд в мадридском баре

Понедельник, 12 Август 2019 Испания Испания

Каталонцы возмущены оформлением блюд в мадридском баре

Сторонники независимой Каталонии отправились на выходные в Мадрид и были неприятно удивлены оформлением блюд в одном из местных баров.

«Заходишь в бар в районе Ретиро и, если говоришь по-каталански, тебе подают оливки вот так», - написал в Твиттере один из посетителей заведения, сопроводив пост фотографией. На ней видно, что из оливок торчат шпажки с маленькими испанскими флажками, пишет noticia.ru.

Впрочем, далеко не все поняли рассерженных каталонцев и под постом появилось множество язвительных комментариев.

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