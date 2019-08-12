Каталонцы возмущены оформлением блюд в мадридском баре

«Заходишь в бар в районе Ретиро и, если говоришь по-каталански, тебе подают оливки вот так», - написал в Твиттере один из посетителей заведения, сопроводив пост фотографией. На ней видно, что из оливок торчат шпажки с маленькими испанскими флажками, пишет noticia.ru.

Впрочем, далеко не все поняли рассерженных каталонцев и под постом появилось множество язвительных комментариев.