Каталония - не место для насилия и нетерпимости

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Испания Испания

Каталония - не место для насилия и нетерпимости

Король Испании Фелипе посетил Барселону, сотрясаемую массовыми акциями протеста сторонников независисмости Каталонии.

Король выступил на церемонии вручения премий принцессы Жироны. "Каталония, гордая своей самобытностью, созидательностью и солидарностью, Каталония, усилия, солидарность, уважение и гражданский дух которой обогатили демократическое общество, в котором мы живем сегодня. Это представляет лучшее в истории Каталонии. В сегодняшней реальности не может быть места насилию, нетерпимости или пренебрежения к другим", - цитирует Фелипе РИА Новости.

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