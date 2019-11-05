Каталония - не место для насилия и нетерпимости

Король выступил на церемонии вручения премий принцессы Жироны. "Каталония, гордая своей самобытностью, созидательностью и солидарностью, Каталония, усилия, солидарность, уважение и гражданский дух которой обогатили демократическое общество, в котором мы живем сегодня. Это представляет лучшее в истории Каталонии. В сегодняшней реальности не может быть места насилию, нетерпимости или пренебрежения к другим", - цитирует Фелипе РИА Новости.