Каталония получит от государства на 66% больше денег, чем в прошлом году

Именно этот регион получит самую большую долю инвестиций государства, предназначенных для финансирования автономных сообществ. Согласно тексту проекта бюджета, представленному на прошлой неделе министром финансов Испании Марией Хесус Монтеро в Конгрессе депутатов, финансирование Каталонии в 2019 году вырастет на 66% по сравнению с прошлом годом. Такое решение было принято в связи с тем, что финансирование региона должно быть пропорционально его вкладу в ВВП.

Таким образом, в наступившем году Каталония получит 2 млрд 51 млн евро, к которым прибавится 200 млн евро, которые правительство обязано выплатить региону в соответствии с решением Верховного суда, вынесенного им в 2017 году. Суд постановил, что существует дефицит в области государственного инвестирования в автономию. Еще 700 млн евро будут выплачены региону в течение четырех лет, пишет espanarusa.com.

На втором месте по размеру государственного финансирования после Каталонии находится Андалусия с бюджетом 2 млрд 132 млн евро. Далее следует Мадрид с суммой почти в два раза меньше, чем выделенная Каталонии, – 1 млрд 249 млн евро. На четвертом месте находится Валенсийское сообщество с финансированием в размере 1 млрд 189 млн евро, которое выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Кастилия и Леон, где у власти стоят представители Народной партии (РР), получит 1 млрд 94 млн евро, на 9,1% больше, чем в 2018-м. Страну Басков, напротив, ожидает сокращение государственных инвестиций – 469 млн евро вместо 524 евро, полученных в 2018-м. Доля Канарских островов составит 283 млн евро, что примерно равно прошлогодней сумме. Самое значительное сокращение финансирования ждет Галисию (ей будет выделено на 19,2% меньше, чем при правительстве Мариано Рахоя), а самое значительное повышение – Наварру, которая получит на 92% больше, чем в 2018-м (108,5 млн) евро.

По словам Монтеро, для Каталонии эти условия являются невероятно удачными, ведь на нее приходится почти 18,5% от общей суммы, выделенной государством на финансирование автономий. Такое улучшение инвестиций в регион неслучайно: голоса каталонских сепаратистов являются ключевыми для принятия проекта государственного бюджета на 2019 год, предложенного социалистическим правительством.

Помимо прочего, секретарь департамента финансов Инес Бардон объяснила, что автономные сообщества, имеющие самые крупные долги перед государством, получат дополнительные преимущества для облегчения своего долгового бремени. Так, например, в случае с Каталонией, долг которой составляет более 50 млрд евро, будет увеличен срок, в течение которого должен быть погашен долг.