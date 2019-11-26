Каталонские сепаратисты решили пойти на сделку с победившей партией

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Испания Испания

Каталонские сепаратисты решили пойти на сделку с победившей партией

Формирование коалиционного правительства Испании поддержала большинством голосов партия «Левые республиканцы Каталонии», которая стремится к независимости автономии.

Об этом 25 ноября сообщает El Pais.

За решение проголосовали 94,6% членов партии, которые в обмен на это намерены добиться от победивших на выборах социалистов из PSOE возобновления переговоров о независимости Каталонии, пишет regnum.ru.

Для того, чтобы сформировать большинство социалистам необходимо 176 мест в парламенте Испании. Коалиция PSOE с левой партией «Подемос» позволит объединить 155 мандатов. Участие «Левых республиканцев Каталонии» поможет добавить еще 13 мест к этому количеству.

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