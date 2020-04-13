Каждая пятая пара в Испании распадётся из-за коронавируса

Карантин культивирует тревогу, разочарование и дискомфорт, а все эти факторы разрушают отношения, объясняет доктор.

Вынужденное заточение обнажит «спящие» конфликты в семьях и в некоторых случаях спровоцирует новые, сказал он. «Советы по социальному дистанцированию на какое-то время сделают особенно актуальной сферу интимных отношений. И точно так же, как есть экономический кризис, который нам придётся преодолевать, наступит и кризис доверия в отношениях», — предупредил Болинчес.

По его словам, в критических ситуациях возрастает ценность всего, что связано со здоровьем и качеством жизни. «Я бы даже сказал, что, если людям предложить прививку от коронавируса при условии, что год нельзя будет заниматься сексом, большинство согласятся, не раздумывая», — добавил доктор.

Этот непростой период, по его мнению, будет легче пережить молодым парам: они более беззаботны и легко просидят на карантине. Другое дело семейные пары постарше… Многие супруги спят отдельно, боясь заразиться или уже заболев, отмечает Болинчес и подчёркивает: «У меня нет сомнений, что их эта проблема коснётся в первую очередь. Как я уже говорил, число разводов вырастет». По его прогнозам, после карантина расстанется около 20% всех пар в Испании. Остальные 80% разделятся на пары, которые только окрепнут (их меньше) и те, которые окажутся затронуты кризисом, но сумеют его преодолеть. Некоторым понадобится помощь психологов, пишет noticia.ru.

В дни карантина стало меньше объятий, меньше поцелуев, а конфликтов стало больше, в том числе бытовых, связанных с удалённой работой и учёбой, уходом за детьми и т.д. Всё это разрушительно скажется на отношениях, предупреждает сексолог.