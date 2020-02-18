Каждая пятая семейная пара в Испании появилась благодаря Интернету

Об этом сообщает специализированный портал Bodas.net.

Испанцы знакомятся в социальных сетях, чатах, онлайн-играх и приложениях для знакомств. Что касается последних, то с помощью таких приложений появились 11,9% семейных пар. Тут Испания уступает таким странам, как Канада (27,3%), Великобритания (23,7%) и США (22,6%). Чаще всего использовались приложения Tinder, Adoptauntio и Meetic, пишет noticia.ru.

Портал также приводит статистику знакомств предыдущего поколения — родителей современных женихов и невест. Их средний возраст в Испании составляет 60 лет. Они знакомились через друзей (33%), в барах и на дискотеках (25%), а 20% знали друг друга с детства.