Каждая третья квартира в Испании оборудована кондиционером

Например, в Севилье более 70% всех объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу, оборудовано кондиционером. В Кордове - 68,5%. А в Пальме - 59%. Это лидеры, пишет noticia.ru.

На противоположном конце рейтинга - Понтеведра (1,1%), Витория (1,3%) и А-Корунья (1,4).

В Барселоне 58,1% квартир и домов - с кондиционерами. А Мадриде - 52,7%. В Валенсии - 56,2%.