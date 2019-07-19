Каждая третья квартира в Испании оборудована кондиционером

Пятница, 19 Июль 2019 Испания Испания

Каждая третья квартира в Испании оборудована кондиционером

Кондиционер установлен только в 32,8% испанских квартир. Но все зависит от региона.

Например, в Севилье более 70% всех объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу, оборудовано кондиционером. В Кордове - 68,5%. А в Пальме - 59%. Это лидеры, пишет noticia.ru.

На противоположном конце рейтинга - Понтеведра (1,1%), Витория (1,3%) и А-Корунья (1,4).

В Барселоне 58,1% квартир и домов - с кондиционерами. А Мадриде - 52,7%. В Валенсии - 56,2%.

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