Каждый день в Испании угоняют 120 машин

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сегодня угонщику требуется в среднем 30 секунд, чтобы похитить автомобиль. Предпочтение в последнее время отдаются внедорожникам. Самыми угоняемыми в Испании становятся немецкие машины. На втором месте - японские. На третьем - британские и шведские.

Испания входит в тройку стран, где больше всего машин становятся добычей угонщиков. Больше воруют только в Италии и Великобритании, пишет noticia.ru.

Больше всего угонов совершается в Мадриде (33%), Барселоне (13%) и Малаге (12%). Чаще всего преступления совершаются в марте (12%), ноябре (11%) и июне (10%).