Каждый десятый испанец испытывает проблемы с оплатой аренды

По данным опроса, проведённого Европейским фондом по улучшению условий жизни и труда (Eurofound), 11% испанцев не могут оплачивать аренду или ипотеку, пишет noticia.ru.

Около 7% опрошенных уже практически смирились с этой ситуацией и заявили, что им придётся покинуть жильё в течение ближайших нескольких месяцев. 45,6% заявили, что их финансовое положение ухудшилось. Испания по этому показателю занимает девятое место в Европе после Болгарии (60%), Польши (51,9%), Кипра (50%), Венгрии (48,9%), Греции (47,4%), Хорватии (46,8%), Румынии (46,5%) и Италии (45,7%).

Опрос проводили по всей Европе. Респондентами в ЕС стали 85 тысяч человек, а конкретно в Испании — 3064. «COVID-19 оказал серьёзное влияние на жизнь людей во всей Европе. В Испании мы наблюдаем людей, оказавшихся в крайне сложной финансовой ситуации. Это прежде всего безработные, индивидуальные предприниматели и люди младше 35 лет», - заявил директор Eurofound Хуан Менендес-Вальдес.