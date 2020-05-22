Каждый десятый испанец испытывает проблемы с оплатой аренды

Пятница, 22 Май 2020 Испания Испания

Каждый десятый испанец испытывает проблемы с оплатой аренды

Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, поставил в затруднительное положение жителей Испании, живущих в съёмных квартирах или выплачивающих ипотечные кредиты.

По данным опроса, проведённого Европейским фондом по улучшению условий жизни и труда (Eurofound), 11% испанцев не могут оплачивать аренду или ипотеку, пишет noticia.ru.

Около 7% опрошенных уже практически смирились с этой ситуацией и заявили, что им придётся покинуть жильё в течение ближайших нескольких месяцев. 45,6% заявили, что их финансовое положение ухудшилось. Испания по этому показателю занимает девятое место в Европе после Болгарии (60%), Польши (51,9%), Кипра (50%), Венгрии (48,9%), Греции (47,4%), Хорватии (46,8%), Румынии (46,5%) и Италии (45,7%).

Опрос проводили по всей Европе. Респондентами в ЕС стали 85 тысяч человек, а конкретно в Испании — 3064. «COVID-19 оказал серьёзное влияние на жизнь людей во всей Европе. В Испании мы наблюдаем людей, оказавшихся в крайне сложной финансовой ситуации. Это прежде всего безработные, индивидуальные предприниматели и люди младше 35 лет», - заявил директор Eurofound Хуан Менендес-Вальдес.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)