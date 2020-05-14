Каждый двадцатый испанец переболел коронавирусом

К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого среди 60 897 жителей страны. Его результаты на пресс-конференции 13 мая озвучила директор Национального эпидемиологического центра и глава исследовательской группы Марина Польян в присутствии министра здравоохранения Испании Сальвадора Илья.

Наибольший процент переболевших COVID-19 зафиксирован в провинциях Сориа (14,2%), Куэнка (13,5%), Сеговия (12,6%), Альбасете (11,6%), Мадрид (11,3%) и Сьюдад-Реаль (11,1%), пишет noticia.ru.

Чаще всего антитела обнаруживаются у людей старше 45 лет (6%- 7%) и у пенсионеров в возрасте 70 - 74 лет (6,9%). Реже — в возрастной группе от 10 до 44 лет. И совсем редко — у детей до 9 лет.

Цель исследования — узнать реальную степень распространения коронавируса в Испании. По официальным данным, которые ежедневно обновляет Минздрав, диагноз COVID-19 подтверждён лишь у 229 тысяч человек.