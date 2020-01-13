Ким Торра не собирается покидать пост главы Каталонии

Ранее в пятницу Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении Торры мандата депутата. По мнению суда, в этой мере нет необходимости, поскольку дело по существу все еще рассматривается.

"Мы выступаем против новой атаки и заявляем, что я являюсь депутатом парламента (Каталонии – ред.) и председателем правительства Каталонии - в соответствии с тем, как проголосовали на пленарном заседании 4 января", - заявил Торра в обращении к жителям автономного сообщества. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Он добавил, что единственное юридическое обоснование для отстранения от должности главы женералитета "установлено парламентом (автономного сообщества – ред.)". Поэтому, по мнению Торры, решения ЦИК и Верховного суда "представляют собой беспрецедентную атаку на основные права человека, занимающего выборную должность" и "нарушение принципов демократии".