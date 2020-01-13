Ким Торра не собирается покидать пост главы Каталонии

Понедельник, 13 Январь 2020 Испания Испания

Ким Торра не собирается покидать пост главы Каталонии

Ким Торра заявил, что останется на посту главы женералитета, несмотря на лишение его мандата депутата парламента автономного сообщества.

Ранее в пятницу Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении Торры мандата депутата. По мнению суда, в этой мере нет необходимости, поскольку дело по существу все еще рассматривается.

"Мы выступаем против новой атаки и заявляем, что я являюсь депутатом парламента (Каталонии – ред.) и председателем правительства Каталонии - в соответствии с тем, как проголосовали на пленарном заседании 4 января", - заявил Торра в обращении к жителям автономного сообщества. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Он добавил, что единственное юридическое обоснование для отстранения от должности главы женералитета "установлено парламентом (автономного сообщества – ред.)". Поэтому, по мнению Торры, решения ЦИК и Верховного суда "представляют собой беспрецедентную атаку на основные права человека, занимающего выборную должность" и "нарушение принципов демократии".

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