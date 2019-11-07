Кит длиной в 12 метров был замечен в порту Валенсии

Об этом сообщает издание El Mundo. Морское млекопитающее заметили моряки, которые помогли киту выплыть из порта в открытое море. Судя по размерам животного, речь идёт о молодой особи — взрослые финвалы достигают до 27 м в длину. Это первый случай, когда кит таких размеров заплыл в портовую зону Валенсии, пишет news.ru.

Финвал является вторым по величине животным Земли после синего кита. В настоящее время в мире насчитывается от 50 до 90 тысяч особей. Всемирный фонд дикой природы (WWF) определяет вид как находящийся на грани исчезновения.

В октябре, как передавал News.ru, на побережье американского штата Пенсильвания выбросился кашалот весом в 30 тонн и длиной около 13 м. Животное не смогли вернуть в воду и спустя двое суток оно погибло.