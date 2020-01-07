Китайский язык уверенно штурмует испанские учебные заведения

Вторник, 07 Январь 2020 Испания Испания

Китайский язык уверенно штурмует испанские учебные заведения

Десять лет назад сложно было бы представить, что испанцы с таким рвением будут отдавать своих детей в школы с китайским языком. 

Сегодня же они не жалеют денег на репетиторов китайского языка, считая такое вложение в образование одним из самых выгодных. Сейчас эта тенденция больше распространена среди богатого слоя испанского общества, пишет espanarusa.com.

Интересно, что китайский язык не стал заменой для второго иностранного языка в испанских школах — французского или немецкого. Пять лет назад сеть китайских международных образовательных центров  «Институт Конфуция» подписала соглашение с Мадридом, в котором предлагала услуги преподавания китайского языка в некоторых образовательных центрах Испании совершенно бесплатно. С тех пор около 34 китайских школ внедрили эту схему в свой учебный план.

Стоит отметить, что другие европейские страны уже давно продвигают китайский язык в массы. В 2013 годы, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон одобрил политику тех школ, которые решили заменить французский язык на китайский, и, согласно исследованиям Института Конфуция, сейчас в Соединённом Королевстве уже более 100 тысяч студентов изучают китайский язык. В Испании это число в два раза меньше — 52 тысячи.

Сейчас китайский язык всё чаще и чаще встречается не только в школах, но и в некоторых детских садах. Здесь дети, ещё не до конца освоившие свой собственный язык, погружаются в аутентичную китайскую языковую среду (часто воспитатели в таких садах — носители китайского) и общаются в равной степени как на своём родном языке, так и на «языке будущего».

Однако пока для испанцев китайский язык настолько сложный, что иногда  школы заранее предупреждают родителей, что ребёнок может овладеть китайским не выше уровня A1.

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