Климатическое лето в Испании за 40 лет увеличилось на 5 недель

По случаю Всемирного дня метеорологии 23 марта агентство представило доклад по исследованиям изменений климата. Особое беспокойство Aemet вызывает рост территории полузасушливого климата, которая увеличилась на 30 тысяч квадратных километров. В наибольшей степени это отразилось на Кастилии-Ла-Манче, долине реки Эбро и юго-восточной части страны.

Сухой климат – результат постепенного повышения температуры. При этом в Испании наблюдается рост по показателю как средней, так и максимальной и минимальной температур. Метеорологи сообщают, что тенденция наблюдается с 1971 года, и с тех пор температура растет все интенсивнее. В Средиземноморье температуры увеличиваются на 0,34° за каждое десятилетие с начала 1980-х.

Специалисты говорят о том, что за последние 40 лет продолжительность летнего сезона выросла на пять недель, пишет noticia.ru.

Кроме того, в городских пространствах все чаще встречается феномен «островов тепла». Так, в Мадриде среднее число теплых ночей выросло с 10 в период с 1971 по 2000 годы до 20 в период с 1981 по 2010.

Метеорологи добавляют, что изменяется характер волн холода и тепла. Количество холодных волн сокращается, в то время как волны тепла становятся более частыми и длительными.

Анализ был проведен с целью детального исследования климатических изменений для принятия соответствующих мер, а также для информирования населения об этих процессах. При составлении доклада использовались данные из Национальной базы климатологических данных, полученных из 58 обсерваторий, расположенных по всей стране.